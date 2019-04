Stadtplanung Düsseldorf : Neues Entrée für Hans-Böckler-Straße

Golzheim Die Seitenstraße der Roßstraße wird sich bald ziemlich verändern. Die aufgegebene Tankstelle wird abgerissen, stattdessen entsteht an der Ecke ein Mehrfamilienhaus. Direkt dahinter wird ein Bürogebäude gebaut.

Das wird sich bald ändern, denn ein Investor, der noch nicht öffentlich in Erscheinung treten will, hat eine Bauvoranfrage für den Neubau eines Büro- und Wohngebäudes an der Hans-Böckler-Straße 10 eingereicht, die in der Bezirksvertretung 1 auch so durchgewunken wurde. Bereits vor zwei Jahren hatte das Gremium für dieses Grundstück einer Bauvoranfrage für die Errichtung eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses mit 37 Wohneinheiten und einer Tiefgarage zugestimmt. Inzwischen will der Bauherr fünfgeschossig (mit Staffelgeschoss) bauen und eine Mischung aus Büro- und Wohnnutzung realisieren. Um den künftig geplanten Blockrand zu schließen, ist das Gebäude nun L-förmig in geschlossener Bauweise vorgesehen. Die Büros sollen sich in den unteren vier Etagen ansiedeln und zur Hans-Böckler-Straße ausgerichtet sein, die Wohnungen wiederum hauptsächlich zum ruhigeren Blockinnenbereich. Die Garagenzufahrt erfolgt über die Hans-Böckler-Straße, zur Lärmreduzierung wird die Rampe weitgehend überdeckt ausgeführt. War das Gebäude in der ersten Bauvoranfrage nur etwas mehr als zwölf Meter hoch, ist es nun mindestens 19 Meter hoch. Da die Planung mit der Umgebung korrespondiert, die Gebäudehöhen letztlich sogar noch geringer sind als bei den Nachbarhäusern, hatten die Politiker trotz der Änderungswünsche und der Reduzierung von Wohnungen keine Bedenken, denn es werde eine „städtebauliche Abrundung“ erzielt.