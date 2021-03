Bauen in Düsseldorf : Eine Straße erfindet sich neu

Eine gelungene Symbiose aus Alt und Neu an der Sohnstraße hat die Viantis AG am Standort der ehemaligen Gießerei-Residenz realisiert. Foto: Marc Ingel

Düsseltal Zwei große Bauvorhaben werden der Sohnstraße ein neues Gesicht verleihen. Sie müssen sich in die bestehende Struktur einpassen. Denn die vermeintlich unbedeutende Straße hat einiges zu bieten.

Sie ist nicht einmal einen Kilometer lang, und doch steht die Sohnstraße sinnbildlich für das, was aktuell an vielen Ecken in dieser Stadt passiert: Es wird gebaut, denn Düsseldorf benötigt mehr Wohnraum. Neubauten sollen sich jedoch an gewachsenen Strukturen orientieren, auch architektonisch, und dürfen nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden.

Die alte Oberpostdirektion an der Sohnstraße 45 steht seit langem leer. Jetzt sollen auch hier Wohnungen entstehen. Foto: Marc Ingel

Das ist nicht immer so einfach, wie auch das Beispiel Sohnstraße beweist. Nebenstraßen, die nach Malern wie Rembrandt oder Rubens benannt wurden, lassen zurecht vermuten, dass hier keine einkommensschwache Bevölkerungsschicht lebt. Auch für Wohnungen in den schmucken Backsteinhäusern auf der Westseite, die alle noch über einen so kaum noch zu sehenden Treppenaufgang zur Haustür verfügen, dürften hohe Mieten anfallen. Auf der Ostseite hingegen dominiert verdichteter Geschosswohnungsbau.

Der Blutturm erinnert an ein altes Kloster an dieser Stelle. Foto: Marc Ingel

Info Wettbewerb für das Telekom-Gebäude läuft Ideen Eingebrachte Anregungen der Bürger wurden in die Aufgabenstellung für die am Wettbewerb teilnehmenden Teams eingearbeitet. Nachdem diese ihre ersten Konzepte ausgearbeitet haben, werden sie im Rahmen einer öffentlichen Zwischenpräsentation vorgestellt.

Ein Mischgebiet also, das von einigen historisch geprägten Hinguckern eingerahmt wird: der denkmalgeschützten Hanielgarage am Eingangstor zur Sohnstraße, die bis 1953 von Paul Schneider-Elsleben erbaut wurde und heute BMW, McDonald’s und einen Chinesen beherbergt; das Stahl-Zentrum mit dem Max-Planck-Institut für Eisenforschung als Nachbarn, das auf eine 85-jährige Geschichte zurückblickt; und nicht zuletzt den Blutturm am Übergang zur Fritz-Wüst-Straße, der in das Jahr 1709 verweist, als das Zisterzienserkloster Düsselthal gegründet wurde, das später zu einer Erziehungsanstalt für verwahrloste Kinder wurde. Und noch ein Kuriosum: Keine 30 Meter weiter, in der Hans-Sachs-Straße, gibt es quasi auf dem Mittelstreifen die schmale Kleingartenanlage Hans Sachs, die ebenfalls mehr als 100 Jahre auf dem Buckel hat.

Ein erster Entwurf für den Gebäudekomplex an der Grafenberger Allee/Sohnstraße wurde später noch einmal überarbeitet. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf

Ergo: Die kleine Sohnstraße hat schon so einiges zu bieten, und in dieses stadtteilprägende Viertel sollen sich nun zwei voluminöse Neubauvorhaben einbetten. Wie so etwas gelingen kann, hat ein drittes Projekt bewiesen, das bereits realisiert wurde:

Bereits 1935 wurde das Max-Planck-Institut für Eisenforschung an der Sohnstraße eingeweiht. Foto: Marc Ingel

Viantis-Gebäude In der ehemaligen Residenz des Bundesverbandes Deutscher Gießerei-Industrie, direkt gegenüber des Max-Planck-Instituts, hat die Viantis AG, ein Immobilienunternehmen der Sparda-Bank West, einen Neubau realisiert, in den zum Teil der Altbau integriert wurde. Dass die Backsteinfassade inklusive des Säuleneingangs erhalten wurde, war 2017 auch der Grund dafür, dass die SOP-Architekten mit ihren Entwürfen den Zuschlag beim Architektenwettbewerb erhielten. Dem Backsteinbau wurden an beiden Seiten zwei weiße, viergeschosssige Baukörper zur Seite gestellt, insgesamt entstanden auf dem Grundstück 54 Wohnungen und acht Stadthäuser.

Die Haniel-Garage, eine der ersten Hochgaragen nach dem Zweiten Weltkrieg, soll mit dem Neubau gegenüber das Eingangstor zur Sohnstraße bilden. Foto: Marc Ingel

Sohnstraße/Hanielpark Jahrzehnte prägte die Tankstelle das Bild an der Ecke Grafenberger Allee/Sohnstraße. Sie ist inzwischen abgerissen, ebenso weg sind die Bungalows, die sich an das Gelände anschlossen. In der mehr als 4000 Quadratmeter großen, an den Hanielpark grenzenden Baugrube soll nun ein neuer Gebäudekomplex entstehen, der bei der Nachbarschaft nicht nur auf Zustimmung stößt, wie bei der Öffentlichkeitsbeteiligung deutlich wurde. Vorgesehen ist entlang der Sohnstraße ein Gebäuderiegel sowie ein Kopfbau als Hochpunkt an der Grafenberger Allee mit Gewerbe (600 Quadratmeter Verkaufsfläche für Lebensmittel, Einzelhandel, Bäckerei, Gastronomie) im Erdgeschoss. Insgesamt sollen 88 Wohnungen entstehen. Eine Tiefgarage soll 60 Stellplätze erhalten, für die gewerbliche Nutzung sind zwölf weitere vorgesehen. Der Bebauungsplan wurde Ende vergangenen Jahres vom Planungsausschuss auf den Weg gebracht.