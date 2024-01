Bauen in Düsseldorf Umweltgutachten für Neubau-Pläne

Im Rahmen des Bauantrags wurde inzwischen aber ein ausführliches Umweltgutachten zur Prüfung eingereicht und entsprechende Ergänzungen bei den Begrünungsmaßnahmen seitens des Investors vorgenommen. Jetzt wird der Bezirksvertretung 2 der Bauantrag in der Sitzung am Dienstag, 23. Januar, ab 16 Uhr an der Grafenberger Allee 68 erneut vorgelegt.