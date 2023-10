Neubau in Düsseldorf In Bilk entstehen 50 neue Kita-Plätze

Noch stehen Handwerker auf dem Dach des Gebäudes an der Uhlenbergstraße, sie hämmern und erledigen letzte Arbeiten, in zehn Monaten sollen auf dem Gelände dann aber Kinder spielen. Denn: Die Stadt baut hier eine Kita. Insgesamt entstehen 50 neue Plätze für Kinder, 16 Plätze im U3- und 34 Plätze im Ü3-Bereich. Aktuell sind drei Gruppen geplant, um auf den Bedarf an Betreuungsplätzen in Flehe, Volmerswerth und im südlichen Bilk zu reagieren.