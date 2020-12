Politik in Düsseldorf : Politik entscheidet über Neubau auf Hochschulcampus

Mit dem Entwurf des Düsseldorfer Architekturbüros RKW Architektur + geht der Investor jetzt ins Rennen. Foto: Architekturbüro RKW Architektur+

Stadtbezirk 1 Eigentlich gab es von der Bezirksvertretung 1 schon grünes Licht für den Bau des Digitalisierungszentrums. Offenbar entsprach die Höhe des Gebäudes aber nicht des gesetzlichen Vorgaben an ein Hochschulgebäude.

(nika) Zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr trifft sich die Bezirksvertretung 1 am Freitag, 4. Dezember, ab 14 Uhr im Plenarsaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem zwei Bauvoranfragen. In der einen Vorlage geht es um den Bau eines Zentrums für Digitalisierung der Hochschule Düsseldorf, die andere behandelt die Errichtung eines Begegnungshauses für das Kinderhilfezentrum.

Gab es nicht bereits eine Zustimmung für den Bau des Campus-Gebäudes? Tatsächlich hatte die Politik bereits 2019 über das Digitalisierungszentrum abgestimmt, die Pläne wurden aber seitdem geändert. Offenbar ist dem Bauherren erst während der Planung aufgefallen, dass die Räumhöhen nicht den gesetzlichen Vorgaben an ein Hochschulgebäude entsprechen. Durch einen anschließenden Architektenwechsel ist ein neuer Entwurf entstanden. Statt drei sollen jetzt vier Geschosse gebaut werden – dem müssen die Politiker zustimmen.

Was genau ist am Kinderhilfezentrum geplant? An der Annastraße will die die Stadt ein eingeschossiges Begegnungshaus an das Kinderhilfezentrum Eulerstraße anschließen. In dem Neubau sollen Beratungsgespräche und Treffen zwischen Eltern und ihren Kindern stattfinden, außerdem könnten dort Themen etwa zu Adoptionen besprochen werden. Fußläufige Verbindungen zwischen dem Bestandsgebäude und dem geplanten Neubau würden bereits auf dem Grundstück bestehen, das Dach des eingeschossigen Komplexes soll eine extensive Begrünung erhalten.

Was steht außerdem auf der Tagesordnung? Die Verwaltung will die Politik mündlich über den Stand am Worringer Platz informieren. Zuletzt gab es im Sommer dort eine Drogen-Razzia.

