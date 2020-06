Kinder in Düsseldorf : Gerresheimer Kita erhält Neubau

Nach zehn Jahren der Ungewissheit hat der Jugendhilfeausschuss jetzt beschlossen, dass die katholische Kita St. Maria vom Frieden ein neues Zuhause erhält. Der Neubau soll 2,5 Millionen Euro kosten, die Hälfte des Geldes kommt von der Stadt.

Zuerst sollte die katholische Kindertagesstätte St. Maria vom Frieden an der Dreherstraße saniert und ausgebaut, dann abgerissen und neu gebaut werden. Doch fast zehn Jahre lang passierte gar nichts. Sanierung und Ausbau der maroden Immobilie sind jedoch unumgänglich. Seit dem vergangenen Jahr gibt es einen Aufnahmestopp, es werden nur noch Geschwisterkinder aufgenommen – dabei war vor fünf Jahren die Erweiterung von einer zweizügigen in eine vierzügige Einrichtung geplant.

Jetzt ist ein Durchbruch gelungen. Im Jugendhilfeausschuss haben die Politiker einstimmig einen Investitionszuschuss an den Träger, die Kirchengemeinde St. Margareta, in Höhe von 1,25 Millionen Euro beschlossen. Es soll jetzt im Rahmen eines Investorenmodells neu gebaut werden, eine Vollsanierung wäre noch teurer geworden. Die Gesamtkosten liegen nun bei rund 2,5 Millionen Euro. Der Träger selbst will 150.000 Euro übernehmen, der Rest soll nach Möglichkeit über Bundes- und Landesmittel zusammenkommen. Infolge der Maßnahme werden zwei Gruppen mit insgesamt 40 neuen Plätzen – davon zwölf für Kinder unter drei und 28 für Kinder über drei Jahren – geschaffen. Noch steht eine vertragliche Vereinbarung zur Betriebskostenregelung mit dem Generalvikariat in Köln und der Kirchengemeinde aus.