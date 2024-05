Fotos Drei Varianten für die Fleher Brücke

Variante eins: Blick aus Flehe, der rechte Teil der neuen Brücke würde an dieser Stelle entstehen, bevor er an den linken herangeschoben würde. In allen Varianten würde es für jede Fahrtrichtung einen eigenen Bau geben. Die Ausmaße werden insgesamt also breiter. Aber auch die Mittelachse würde näher an Flehe liegen.