Bauen in Düsseldorf Bauvorhaben am Kölner Tor dehnt sich nun bis zum Wallgraben aus

Die beiden Häuser am Kölner Tor 30 und 32 sind nicht unbedingt Schmuckstücke, folgerichtig sollen sie abgerissen werden und Platz für eine Neubebauung machen. So viel war schon in der März-Sitzung der Bezirksvertretung 7 klar. Jetzt kam Andrea Marienfeld von der Bauaufsicht ein weiteres Mal zu den Bezirksvertretern, denn inzwischen werden auch Grundstücke am Wallgraben und Synagogenweg in die Planung einbezogen. Am Kölner Tor soll weiterhin ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen und zwei Ladenlokalen im Erdgeschoss entstehen, am Synagogenweg sind vier zweigeschossige Einfamilienhäuser vorgesehen, ein zweigeschossiges Zweifamilienhaus am Wallgraben rundet die Planung inklusive einer Tiefgarage mit 14 Stellplätzen sowie 39 Fahrradabstellplätzen ab.