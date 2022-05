Fairer Handel : Neuauflage des fair gehandelten „Düsseldorf Kaffees“ nach 20 Jahren

Düsseldorf Wer guten Gewissens Kaffee genießen möchte, der kann jetzt bei der Rösterei Vier die neue Version des fairen Kaffees aus der Landeshauptstadt kaufen. Vor 20 Jahren gab es bereits ein ähnliches Projekt.

Wichtig ist den Partnern vor allem die Herkunft der Bohnen: eine kleine Kooperative von Farmerinnen und Farmern baut den Kaffee in einem traditionell ökologischen Anbauverfahren am Fuß des Kilimandscharo in Tansania an, nahe der Stadt Moshi. Damit stammt der Kaffee aus einer nachhaltigen und klimaschonenden Landwirtschaft. Die Zusammenarbeit mit Düsseldorf soll eine verlässliche und langfristige Partnerschaft mit fairen Preisen werden. Außerdem werden die Farmerinnen und Farmer vor Ort mit Fachkenntnissen unterstützt.