Einmalige Behandlung in Düsseldorf : Elektrode stimuliert natürlichen Herzschlag

Düsseldorf Die „HIS-Bündel-Stimulation“ kann bei Patienten mit Herzschrittmachern das Risiko, eine Herzschwäche zu entwickeln, deutlich verringern.

In Deutschland steckt die Methode in der Entwicklung, in Düsseldorf wird sie nur im Augusta-Krankenhaus vorgenommen. „Ich hatte über eine Fortbildung davon erfahren“, so Siekiera. Seitdem besteht ein guter Kontakt mit dem Kardiologen Jacek Gajek von der Medizinischen Uni in Breslau. „Er hat große Erfahrung mit dem Verfahren und den Eingriff in Polen schon an vielen Patienten durchgeführt. Wir freuen uns sehr, mit ihm kooperieren zu können“, so Klein. Gajek war auch bei Adolf Böhrs Implantation dabei, die anders als bei den vorherigen Schrittmacher-Wechseln unter Vollnarkose geschah. Zwar, so die Ärzte übereinstimmend, sei die OP unter örtlicher Betäubung möglich, aber da sie rund eine bis 1,5 Stunden dauere, und der Patient sich möglichst nicht bewegen dürfe, sei die Vollnarkose angenehmer und schonender. Schrittmacher-Patienten, die sich für die Therapie interessieren, sollten sich erst an ihren Kardiologen wenden.