Kommen und Gehen : Neuanfang mit skandinavischem Möbeldesign in Düsseldorf

Düsseldorf Nach der Trennung von BoConcept haben Arne Kristiansen und Matthias Küpfer die Marke Nøye Living gegründet und beraten Kunden auch zu Hause.

26 Jahre lang war Arne Kristiansen mit seinem Unternehmen Arbo Möbeldesign Franchisenehmer des dänischen Möbelherstellers BoConcept. 17 Jahre lang war Matthias Küpfer mit im Boot, während der vergangenen fünf Jahre als Geschäftsführer der vier Läden, davon jeweils einer in Essen und Köln sowie zwei in Düsseldorf – und zwar in Vennhausen und im Stilwerk. Aufgrund eines Eigentümerwechsels bei BoConcept erfolgte im Frühjahr die Trennung. Seit April arbeiten die eingespielten Möbelexperten – beide beschäftigen sich seit frühester Jugend mit Möbeln und Inneneinrichtung – an ihrem aktuellen Konzept. Mit der neu gegründeten Marke Nøye Living sind sie weiterhin mit dem gesamten Mitarbeiterstamm an den vier Standorten vertreten.