Gastronomie in Düsseldorf Ein gemütlicher Ort für alle Generationen

Also hat er zugegriffen, als in Gerresheim Räumlichkeiten frei wurden, weil die dort zuvor beheimatete Tarterie im September vergangenen Jahres schließen musste. Dreieinhalb Monate hat Konefke gemeinsam mit Familie und Freunden renoviert und umgebaut und nun einen gemütlichen Ort geschaffen, an dem sich Menschen jeden Alters – übrigens gern auch mit kleinem Budget – wohlfühlen sollen. Die Holztische hat er selbst abgeschliffen, die Stühle hat ein befreundeter Künstler ganz individuell bemalt, und für die Innendekoration war die Lebensgefährtin seines Vaters zuständig. „Ich habe viele Freunde, die aus Südeuropa stammen. Dort ist es üblich, dass verschiedene Generationen gemeinsam Zeit verbringen, miteinander am Tisch sitzen, essen und trinken“, erzählt Konefke.