Kommen und Gehen in Düsseldorf : Ein neuer Ort für Weinliebhaber in Düsseltal

Binali Ihtiyar (l.) und Tobias Ludowigs haben in ihrem Lokal an der Rethelstraße rund 750 verschiedene Weine im Angebot. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Mit dem Rheinton 2.0 hat an der Rethelstraße im Zooviertel eine Kombination aus Restaurant mit gehobener Küche und gemütlicher Weinbar eröffnet.

Wer den Namen des Düsseldorfer Gastronomen Tobias Ludowigs hört, bringt ihn wahrscheinlich zunächst mit dem Weinhaus Tante Anna sowie der Brasserie Stadthaus in Verbindung. Nun kommt ein weiterer Gastronomiebetrieb hinzu, nämlich das Rheinton 2.0, das er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner, dem Sommelier Binali Ihtiyar, Anfang November vergangenen Jahres in Düsseltal eröffnet hat. 2.0 übrigens deshalb, weil es sich sozusagen um die Fortführung der Weinbar Rheinton handelt, die Ihtiyar seit 2017 an der Gartenstraße betreibt.

Entstanden ist in den rund 400 Quadratmeter großen Räumlichkeiten zunächst im vorderen Bereich eine Weinbar mit Sitzplätzen für etwa 50 Gäste, die je nach persönlicher Vorliebe ihren Wein entweder in bequemen Loungesesseln oder an Hochtischen genießen können.

„Wir wollten hier einen Raum schaffen, in dem die Gäste in lockerer und entspannter Atmosphäre Wein trinken und miteinander ins Gespräch kommen können“, sagt Ihtiyar. Wer möchte, kann dazu eine Kleinigkeit essen – angeboten werden beispielsweise Käse, Schinken, verschiedene Salamisorten und eine Suppe. Und wer das gehobene kulinarische Angebot ausprobieren möchte, reserviert einen Tisch im Restaurant, das im hinteren Bereich weitere 50 Sitzplätze hat. Außerdem verfügt das Rheinton 2.0 über einen der vielen wunderbaren Innenhöfe, die es in Düsseldorf gibt – entstanden ist hier eine große Terrasse, auf der bei schönem Wetter nochmals 60 Gäste Platz finden.

Ludowigs und Ihtiyar haben das Lokal im Sommer 2021 übernommen – nach mehreren Besitzerwechseln war dort zuletzt ein chinesischer Imbiss beheimatet – und komplett kernsaniert. „Wir haben nirgendwo geflickt, sondern bis auf den Boden alles neu gemacht“, sagt Ludowigs. Entstanden ist ein modernes, stilvolles Ambiente, bei dem eine englische Farbe namens Blue-Green – sie erinnert ein wenig an Türkis – eine Hauptrolle spielt.

Speisen und Getränke – es gibt eine kleine, aber feine Auswahl an Gerichten und unglaubliche 750 verschiedene Weine – wählt der Gast übrigens nicht von einer gedruckten Speisekarte, sondern ganz modern von einem Tablet. Das habe den Vorteil, so Ludowgis, dass Gerichte unkompliziert ausgetauscht und ein Wein, der ausgetrunken sei, bei Bedarf noch im laufenden Service von der Karte genommen werden könne.