Kommen und Gehen : Australische Café-Kultur in Gerresheim

Gerresheim Am Orange Coffee gegenüber des Rathauses soll auch eine Terrasse mit bis zu 40 Tischen entstehen.

Die Kaffee-Rösterei Schvarz an der Ronsdorfer Straße hat sich in Düsseldorf bestens etabliert. Da war es naheliegend, dass die Macher Arthur Fuchs sowie Samet und Erkan Karakaya irgendwann auch ein eigenes Café eröffnen. Das gibt es jetzt am Neusser Tor 17a gegenüber des Rathauses, und Orange Coffee bringt australische Café-Kultur nach Gerresheim. „Wer die Koordinaten, die auf unserem Schaufenster verewigt sind, bei Google Maps eingibt, landet direkt in der australischen Stadt Orange, die bekannt ist für ihren Kaffee“, sagt Karakaya. Er kümmert sich aus dem Trio um die neue gastronomische Errungenschaft in dem ehemaligen Hörgeräte-Geschäft.