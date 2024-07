Neuer Concept Store auf der Ackerstraße Warentester und Vorkoster Pelle ist der Held im Laden

„Als wir hörten, dass ein Nachfolger für dieses Ladenlokal gesucht wird, haben wir gleich zugegriffen“, erinnert sich die Hundetrainerin. Während des Umbaus verrieten die beiden niemanden, was sie da planten. „Wir hatten die Fenster bis zum Schluss zugeklebt. Ich glaube, damit haben wir bei den Gewerbetreibenden drumherum für etwas Unruhe wegen möglicher Konkurrenz gesorgt“, schmunzelt Britta Reinartz. Eine Sorge, wie sich schnell herausstellte, die völlig unbegründet war. Die Nachbarschaft war ebenso begeistert von den neuen Mieterinnen wie die Kunden im Quartier. Denn mit „Düsselhunde“ hat ein Concept Store an der Ackerstraße aufgemacht, wie er in der Stadt nicht oft zu finden ist. Die Gründerinnen sind vom Fach. Sie wissen, was Hunde brauchen und ihren Menschen gefällt. „Wir unterstützen kleine Manufakturen aus der Region und testen alle Produkte, bevor sie in den Store kommen“, erzählt Biermann.