Gastronomie in Düsseldorf Der Vinet-Weinfachhandel bereichert die Carlstadt

Zu dem Gesamtkonzept von Vinet zählen auch themenbezogene Weinabende und professionell moderierte Verkostungen, die einmal pro Monat stattfinden. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden den Wunsch haben, sich nicht nur geschmacklich, sondern auch fachlich mit Wein auseinanderzusetzen. Bei unseren Tastings genießen die Gäste gleichzeitig Wein und Wissen – eine Kombination, die Mehrwert bringt und Spaß macht“, sagt Store-Managerin Juliane Dahlhoff. Die nächsten Degustationen finden am 5. Juli, 23. August und 20. September statt. Vinet in Düsseldorf ist bereits die zweite Filiale des Weinfachhandels in Deutschland. 2021 eröffnete das erste Geschäft in Murnau am Staffelsee. Der Großteil des Portfolios wird außerdem im Onlineshop vorgestellt und ist unter trueffel-und-wein.de bestellbar.