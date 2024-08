Gastronomie in Düsseldorf Der Geist des Confetti‘s lebt in Lörick weiter

Domenico, der mit 20 nach Deutschland kam, arbeitete unter anderem im damaligen Interconti, im Sams und war Chef im Schmittmann in Niederkassel, bevor er mit Benini das Confetti’s gründete. Kurzum: Er ist in der Gastroszene so bekannt wie der sprichwörtlich bunte Hund. Aus Sams Zeiten kennt er den Eigentümer des Hauses an der Hansaallee 228. Den traf er zufällig. Nur aus Blödsinn fragte er: „Was ist eigentlich mit Deinem Lokal?“ Die Antwort war kurz: „Kannste haben.“ De Luca war sprachlos. Griff aber sofort zu. Denn der Vertrag mit dem alten Pächter lief aus. Allerdings musste sich der 72-Jährige noch eine Weile gedulden. Schlüsselübergabe war Ende Juni. Und dann begannen die Renovierungsarbeiten. Innerhalb eines Monats haben de Luca und sein Team aus dem dunklen Gastraum mit Backsteintapete einen hellen, freundlichen Raum gemacht. „Es fehlen noch die Gardinen, die auch schalldämpfend sein sollen“, sagt de Luca.