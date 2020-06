Kinder in Düsseldorf : Rutschen, Klettern und Schaukeln am Grafenberger Wald

Der modernisierte Kinderspielplatz am Ratinger Weg greift das Thema Wald und Wildtiere motivisch auf. Kinder wurden an der Gestaltung beteiligt. Auszubildende des Gartenamtes haben den Umbau durchgeführt.

Auf dem Kinderspielplatz am Ratinger Weg kann ab sofort wieder gerutscht, geschaukelt und geklettert werden. Die Auszubildenden des Garten- und Landschaftsbaus im Gartenamt haben den Spielplatz in den vergangenen acht Monaten barrierefrei umgebaut und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Da der 1700 Quadratmeter große Kinderspielplatz direkt an einem Fußweg zum Wildpark im Grafenberger Wald liegt, wurden die Themen Wald und Wildtiere in der Planung aufgegriffen.