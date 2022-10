Geburtstagsparty im Kesselhaus : 20 Jahre Netzwerken in Düsseldorf

Düsseldorf Zum Jubiläum von „Düsseldorf IN“ gab es eine riesige Torte und jede Menge guter Erinnerungen von den Gästen im Kesselhaus auf dem Areal Böhler.

Gastronomin Kerstin Rapp-Schwan meinte: „Der bunte Mix aus so vielen Branchen und Gesichtern unserer wunderschönen Stadt ist wahnsinnig spannend und inspirierend, ich freue mich immer wieder zu kommen, und man erlebt immer schöne Überraschungen.“ Angela Fedlmeier, die sich für It’s for Kids engagiert und die Kinderumweltakademie fleißig vorantreibt, erinnert sich gerne an diese Begegnung: „Noch nie hat ein Mensch so wertschätzend mit mir über Charity-Projekte gesprochen wie der Unicef-Botschafter Heribert Klein – das war bei ‚Düsseldorf IN‘. Er ist für mich ein sehr großes Vorbild.“ Bald-Prinz Dirk Mecklenbrauck schwärmte: „Ich bin jedes Mal überrascht, wie viele von den Gästen im Düsseldorfer Karneval schon ein Amt besessen haben oder noch immer innehaben.“