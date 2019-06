Armut in Düsseldorf : Das Gerresheimer Wir-Gefühl

Gerresheim Zehn Jahre Netz gegen Armut: Der Geburtstag wird am Samstag bei einem Essen im Freien vor dem Rathaus gefeiert. Vor allem Senioren sind in Gerresheim betroffen.

Petra Wienss ist eine Frau der ersten Stunde. Die Leiterin des Zentrum plus in Gerresheim war mit dabei, als vor zehn Jahren das Netz gegen Armut gegründet wurde. Vereine, Organisationen und Institutionen, Kirchen und Privatleute schlossen sich in Gerresheim zusammen, um Menschen in Notlagen zu helfen. „Es waren zu Beginn vor allem Senioren, die in unser Blickfeld gerieten. Ältere Menschen, die sich nicht die zwei Euro für Kaffee und Kuchen oder bei einem Ausflug die Fahrkarte leisten konnten“, berichtet Wienss. Wenn dann noch die Zuzahlung der Brille nicht aufgebracht werden kann oder ein elementares Haushaltsgerät den Geist aufgibt, ist die Not bei den Betroffenen groß. Schnell fand man heraus, dass es sich nicht um Einzelschicksale handelt, sondern auch in einem vergleichbar wohlhabenden Stadtteil wie Gerresheim viele bedürftige Menschen leben (auch Alleinerziehende, später kamen noch Flüchtlinge hinzu).