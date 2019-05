Düsseldorf-Datum : Bücher werden verbrannt

(tber) Am 11.5.1933 findet vor dem Rathaus zum zweiten Mal in Düsseldorf eine „Bücherverbrennung“ statt. Einen Tag nach der deutschlandweiten, großen Bücherverbrennung werden zahllose Werke verfemter Autoren ins Feuer geworfen.

Unter großem Applaus der Menge werden nicht nur „undeutsche“ Bücher, sondern auch Fahnen und Symbole der Arbeiterbewegung, besonders von Gewerkschaften und der SPD, verbrannt. Einige Tage zuvor ist das nahegelegene Volkshaus in der Flingerstraße von NS-Schergen besetzt worden. Auch Kunstwerke aus Düsseldorfer Malerateliers werden in die Flammen geworfen. In den folgenden zwei Jahren sollen rund 20 000 Bände aus den öffentlichen Bibliotheken verschwunden sein – das ist fast ein Fünftel des Bestandes.