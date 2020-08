Unternehmen in Düsseldorf : Düsseldorfer Unternehmen Naturstrom liefert grüne Energie

Oliver Hummel ist Vorstand der Naturstrom AG. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das Unternehmen Naturstrom hat es sich bereits vor 22 Jahren zur Aufgabe gemacht, deutschlandweit die Nutzung von erneuerbaren Energien voranzutreiben. Damals wie heute ist dieses Ziel nicht immer einfach zu erreichen.

Aller Anfang ist schwer – vor allem dann, wenn man seiner Zeit voraus ist. Das mussten auch die Aktionäre und Mitarbeiter der Naturstrom AG feststellen, als sie das Unternehmen im April 1998 in Düsseldorf aus der Taufe hoben. Als ein „sauberer“ Energieversorger wollten sie den Menschen in Deutschland eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen und atomaren Brennstoffen bieten. Eine damals zukunftsweisende Vision.

Die Verbraucher reagierten jedoch verhalten auf das umwelt- und klimaschonende Angebot. Zum Start entschieden sich nur gut 6000 Haushalte für Naturstrom, auch in den Folgejahren kamen kaum Neukunden hinzu. „Man sprach damals nicht so viel über den Klimawandel wie heute. Außerdem war die Produktion von Ökostrom lange nicht so wirtschaftlich“, erzählt Oliver Hummel, der zum Vorstand gehört.

Info Rechner für Ökostrom und Biogas Online Auf der Webseite von Naturstrom kann man die verschiedenen Angebote und Projekte des Unternehmens einsehen. Hier gibt es auch einen Preisrechner, mit dem die Ökostrom- und Biogaskosten für den eigenen Haushalt berechnet werden können.

www.naturstrom.de Kontakt Telefonisch unter 0211 77 900-300 oder via Mail an die Adresse kundenservice@naturstrom.de

Das Durchhaltevermögen der Gründer in dieser Phase machte sich bezahlt. Im Jahr 2006 kam es, unter anderem durch einen öffentlichkeitswirksamen Klimaschutzbericht der UN, zu einer Wende. Bis 2011 verdoppelte sich die Kundenzahl von Naturstrom jedes Jahr, und „im Fukushima-Jahr sind wir dann förmlich überrannt worden“, erinnert sich Hummel.

Heute beziehen mehr als 250.000 Haushalte und Unternehmen Strom von der Naturstrom AG, mehr als 400 Mitarbeiter sind bei der Firma angestellt. In Düsseldorf versorgt die Firma knapp 4000 Menschen mit grüner Energie. Auch Biogas gehört inzwischen zum regenerativen Portfolio.

Der Handel mit den erneuerbaren und in Deutschland produzierten Energien macht das Hauptgeschäft von Naturstrom aus. Gleichzeitig hat das Unternehmen bis heute den Bau von mehr als 300 Öko-Energieanlagen realisiert oder unterstützt. Große Solar- und Windparks in Bayern und Brandenburg gehören ebenso dazu wie kleinere Anlagen in verschiedenen Städten. In Düsseldorf werden unter anderem die Photovoltaikanlagen an der Dieter-Forte-Schule in Eller sowie der Stephanuskirche in Wersten von Naturstrom betrieben.

Für das Unternehmen ist diese Art der dezentralen Energiegewinnung wichtig, um die Vorteile von erneuerbaren Energien für die Menschen greifbarer zu machen: „Wenn man die Möglichkeit hat, am Ausbau von Ökostrom-Kraftwerken durch eigene Investitionen zu partizipieren und davon zu profitieren, dann erhöht das die Akzeptanz“, berichtet Hummel.

So will die Naturstrom AG eines ihrer Hauptprobleme in den Griff bekommen: Nach Hummel gibt es „kaum ein Windrad in Deutschland, das nicht beklagt wird“, weil sich die Anwohner vor Ort daran stören. Gleichzeitig läuft ab dem ersten Januar 2021 die Einspeisevergütung des „Erneuerbaren-Energien-Gesetzes“ bei einigen Windkraftanlagen aus. Als Konsequenz wird erwartet, dass sich die älteren Anlagen aufgrund der ausbleibenden staatlichen Förderung nicht mehr rentieren und man diese abschaltet. Außerdem kann der von ihnen produzierte Strom dann nicht mehr ins allgemeine Stromnetz eingespeist werden, und man braucht neue Abnehmer. Hier sieht Hummel vor allem die Politik in der Pflicht, bis zum Stichtag effektive Lösungen zu finden.