Energieversorger aus Düsseldorf : Naturstrom meldet Rekordumsatz für 2020

Düsseldorf Beim Gewinn schwächelt das Unternehmen aus Düsseldorf etwas. Angesichts immer weiter steigender Energiepreise verrät es, ob Kunden mit höheren Tarifen rechnen müssen.

Allerdings fiel der Jahresüberschuss mit 700.000 Euro niedriger aus als geplant, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Ergebnis von 4,64 Millionen Euro sei befriedigend gewesen, so bleibe „Raum für eine gleichbleibende Dividende wie im Vorjahr“. Belastet worden sei das Unternehmensergebnis durch Sonderaufwendungen aufgrund des begonnen Konzernumbaus (Verselbständigung der Energieerzeugung) sowie Sondereffekten bei Bestandsprojekten. „Wir werden aller Voraussicht nach 2021 die Restrukturierungsarbeiten abschließen können und erwarten ab 2022 wieder bessere Ergebnisse“, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Banning.

Im Kerngeschäft beliefert Naturstrom Haushalte, Institutionen und Gewerbekunden mit Ökostrom und Biogas. „Und das entwickelt sich sehr erfreulich“, betont der für diesen Bereich zuständige Vorstand Oliver Hummel. Erst seit kurzer Zeit versorge Naturstrom insgesamt 300.000 Kunden, plus 20.000 Kunden bei der Tochtergesellschaft „Change! Energy“, wo Öko-Energie mit sozialem Nutzen kombiniert werde. In Düsseldorf beliefert das Unternehmen mit Sitz an der Parsevalstraße 4000 Haushalte und 260 Gewerbebetriebe mit Ökostrom oder Biogas.