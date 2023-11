Restaurant-Pleite in Düsseldorf „Großer Fehler, dass die Gastro so hohe Mieten zahlen muss“

„Monatsmiete von 19.000 Euro treibt Restaurant in die Insolvenz“ – dieser Artikel der Rheinischen Post ließ die Leser-Emotionen in dieser Woche hochkochen. „Mit solchen Mietpreisen entvölkert man die Innenstadt“, schreibt ein Mann in der Kommentarspalte. Ein Quadratmeter-Preis von 38 Euro für Gastronomen sei ein Unding, schreibt ein anderer. Wir haben uns gefragt: Wie gerechtfertigt ist es, dass ein Restaurant an der Kasernenstraße nahe der Königsallee die gleichen Mieten zahlt wie benachbarte Händler?