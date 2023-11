Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft Nancy Faeser spricht der Stadt Düsseldorf ein „großes Kompliment“ aus

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche betonte, dass die Stadt auch weniger sportaffine Menschen in das Event einbeziehen möchte. So sollen in den Fanzonen besondere Angebote geschaffen werden. Während des Turniers sollen insgesamt drei Fanzonen mit Unterhaltungsprogramm eingerichtet werden, wie die Stadt bereits in der Vergangenheit mitteilte. So wird es auf dem Burgplatz das „Football Village“ unter anderem mit einer großen Leinwand und einer Bühne geben. Die Untere Rheinwerft wird zu einer „Public Viewing“-Zone. Und am Gustaf-Gründgens-Platz soll ein Fan-Village aufgebaut werden. Wie Burkhard Hintzsche am Freitag erklärte, soll dort auch das Schauspielhaus illuminiert werden.