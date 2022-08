Nahverkehr in Düsseldorf​: Türprobleme bei neuem Rheinbahn-Zug legen Strecke lahm​

Nahverkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Schon wieder streikte ein Zug aus der neuen Rheinbahn-Baureihe HF6 - angeblich ohne Zusammenhang zu den früheren Problemen. Die Auswirkungen für den Bahnverkehr in Düsseldorf waren groß.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Erneut hatte die Rheinbahn nach Informationen unserer Redaktion mit Problemen bei der Türsteuerung einer neuen Stadtbahn zu kämpfen – mit erheblichen Auswirkungen für die Fahrgäste. Am frühen Montagmorgen blieb ein Zug aus der kürzlich in Betrieb gegangenen Baureihe HF6, der auf der Linie U75 unterwegs war, in Höhe des Barbarossaplatzes für 40 Minuten auf der Strecke stehen. Dadurch kamen auch die Züge der vier weiteren Stadtbahnlinien auf dieser Strecke nicht voran.