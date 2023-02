Prozess in Düsseldorf Nächste Runde im Streit um Schloss Kalkum

Im Streit um einen Verkauf von Schloss Kalkum im Jahr 2019 ist das letzte Wort noch längst nicht gesprochen. Das jedenfalls meint ein zunächst bevorzugter Investor und zieht an diesem Montag vors Verwaltungsgericht. Er hatte den einstigen Rittersitz im März 2019 für einen Millionenbetrag erworben, doch dieser Kauf wurde kurz danach vom Land und dem landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) für unwirksam erklärt, das Schloss an einen anderen Interessenten erneut verkauft. Dagegen sperrt sich der Ex-Besitzer aktuell vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Und per Klage beim Verwaltungsgericht verlangt er jetzt Einsicht in damalige Sitzungsprotokolle des BLB.