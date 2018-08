Nachwuchs im Aquazoo in Düsseldorf: Maushamster, Elritzen und Katzenhai haben Babies

So niedlich sind die neuen Jungtiere im Aquazoo

Nachwuchs in Düsseldorf

Die nachtaktiven Maushamster und ihre winzigen, noch nackten Jungen können im Aquazoo auch tagsüber in ihrer Schlafhöhle direkt an der Gehegescheibe beobachtet werden. Foto: Aquazoo Löbbecke Museum

Düsseldorf Gleich drei Bewohner des Düsseldorfer Aquariums haben Nachwuchs - und die Stars unter den Babies sind unbestritten die winzigen turkmenischen Maushamster. Wer sie sehen will, muss aber Geduld mitbringen.

Wenn die wüssten: Die fünf winzigen Babys der turkmenischen Maushamster sind die neuen Stars im Aquazoo. Mitbekommen dürften sie davon allerdings wenig. Denn die nackten Jungtiere werden erst in zwei Wochen ihre Augen öffnen. Bis dahin schmiegen sich die rosafarbenen Babys am liebsten eng aneinander und wärmen sich am Fell der Mutter.