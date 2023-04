Musik aus Düsseldorf Lost Tapes stehen vor dem Durchbruch

Der Name der Band – Lost Tapes – entstand am Küchentisch von Familie Neu in Eller, in deren Keller auch der Proberaum ist, wo die Vier zwei- bis dreimal die Woche zusammenkommen, um zu proben und an neuen Stücken zu arbeiten. „Wir hatten überlegt, welcher Name zu unserem Style passt, denn wir gehen ja in Richtung Classic- oder Old School-Rock mit Pop,“ sagt Julian Jäger, der mit seiner Familie in Unterbach wohnt. Gemeinsam kamen sie auf alte Kassetten und die Idee, die verloren gegangenen Klänge von damals wieder hörbar zu machen.