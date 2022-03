Nachtresidenz in Düsseldorf : Gutachten soll Ursache des Deckeneinsturzes klären

Foto: Patrick Schüller 19 Bilder Decke in Düsseldorfer Nachtresidenz stürzt ein – vier Verletzte

Düsseldorf Nachdem in der Düsseldorfer Nachtresidenz eine Decke eingebrochen war und vier Menschen verletzt wurden, laufen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Es dürfe noch einige Zeit dauern, bis der Club wieder öffnen kann. Auch das Amt für Arbeitsschutz ist eingebunden.

Nach dem Einsturz einer Decke in der Diskothek Nachtresidenz ermitteln nun mehrere Behörden. Im Raum steht laut Polizei der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Wie ein Stadtsprecher am Montag sagte, sind Mitarbeiter der Bauaufsicht dabei, die Ursache für den Einsturz eines rund 30 Quadratmeter großen Stücks der abgehängten Decke über dem Thekenbereich zu untersuchen. Auch das Amt für Arbeitsschutz ist nach Polizeiangaben in die Ermittlungen eingebunden.

„Um zu klären, was genau passiert ist, wird es sicherlich eines Statikers bedürfen“, teilte ein Sprecher der Stadt mit. „Danach muss geklärt werden, wie die Schäden beseitigt werden und ob weitere Maßnahmen erforderlich werden.“ Zu klären sei etwa, was mit dem restlichen Teil der abgehängten Decke passiert, der nicht eingestürzt ist. Erst wenn die Ermittlungen und Arbeiten abgeschlossen sind, könne eine Freigabe erfolgen. Ob und wann die Nachtresidenz also wieder öffnen kann, ist noch völlig unklar.

In dem großen Club war am frühen Sonntagmorgen im zweiten Geschoss über einer Theke ein Stück einer abgehängten Decke herabgestürzt – vier Personen wurden verletzt. Der Feuerwehr zufolge war der Club zu dem Zeitpunkt noch gut gefüllt. Wie eine Besucherin berichtete, hielten sich die meisten Gäste jedoch im unteren Geschoss auf.

Eine 24 Jahre alte Mitarbeiterin und eine 20 Jahre alte Besucherin wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Nach Angaben des Clubbetreibers konnte eine der Schwerverletzten die Klinik bereits am Sonntagmorgen wieder verlassen, auch bei der anderen Frau stehe die Entlassung an.