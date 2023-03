Nachtresidenz in Düsseldorf Der Schnaps kommt jetzt per Aufzug aus der Decke

Die Corona-Zwangspause, eine bei einer Party eingestürzte Decke, der Personalmangel in der gesamten Branche, die wegen des Kriegs in der Ukraine ausgelöste Energiekrise – die vergangenen drei Jahre verliefen für die Nachtresidenz alles andere als einfach. Die Türen des Clubs an der Bahnstraße waren in all den Monaten wohl häufiger verschlossen, als dass sie an den Wochenenden für die Feiernden geöffnet waren. Auch in den vergangenen zwei Monaten legte die Nachtresidenz noch einmal eine Winterpause ein, doch wenn Geschäftsführer Marcel Oelbracht jetzt die Tür zum großen Kuppelsaal öffnet und sich zufrieden umschaut, dann scheinen die ganzen Sorgen, ja die Existenzängste der drei Jahre zumindest für einen Augenblick vergessen zu sein.