Nach Unglück in Düsseldorf : Wie es jetzt mit der Nachtresidenz weitergeht

Marcel Oelbracht in der Nachtresidenz, die umgebaut wurde. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Geschäftsführer Marcel Oelbracht glaubt fest an die Zukunft der Nachtresidenz und wehrt sich gegen Angaben aus dem Bericht der Feuerwehr. Am vergangenen Wochenende wurden mindestens zwei Menschen in dem Club verletzt.

Marcel Oelbracht, Chef der Nachtresidenz, ist fest davon überzeugt, dass der Club trotz des Unglücks am vergangenen Wochenende eine Zukunft haben wird. Die „Resi“ habe sicherlich einen Imageschaden erlitten, doch werde sie nun zusammen mit den Statikern, dem Bauamt und dem Vermieter eng zusammenarbeiten und „dann auch diesen Rückschlag wegstecken“.

Oelbracht wehrt sich zudem gegen Angaben aus dem Feuerwehrbericht und spricht von Falschmeldungen. In dem Bericht hieß es, dass am frühen Sonntagmorgen auf der Empore der Nachtresidenz ein 30 Quadratmeter großes Stück einer Decke herabgestürzt sei und vier Personen verletzt habe. Laut dem Geschäftsführer wurden aber nur zwei seiner Mitarbeiterinnen verletzt, die eine Gehirnerschütterung und Prellungen erlitten. Es seien auch nicht 30 Quadratmeter Decke heruntergefallen, sondern ein etwa fünf Meter langes Stück der Verkastung sei aus einer Höhe von etwa drei Metern hinter die Theke gefallen. Gäste hätten deswegen gar nicht getroffen werden können.

„Die beiden Mitarbeiterinnen haben das Krankenhaus wieder verlassen und wollen jetzt Anwälte einschalten, was für mich der normale Weg ist. Wir sind sehr erleichtert, dass es ihnen wieder besser geht und freuen uns auch darüber, dass sie von sich aus uns gesagt haben, dass sie weiterhin in der Nachtresidenz arbeiten wollen“, sagt Oelbracht.

Wann Düsseldorfs größter Club in der Nähe der Kö wieder öffnen soll, steht noch nicht fest. „Der Zeitpunkt ist auch nicht wichtig. Hier wird erst einmal jeder Stein umgedreht, damit unsere Gäste und das Personal wieder ein gutes Gefühl haben können. In der Nachtresidenz soll man sich keine Sorgen um die Sicherheit machen müssen, sondern nach zwei Jahren Pandemie wieder ein bisschen Spaß haben“, sagt der Geschäftsführer. Er bedauere den Vorfall am vergangenen Wochenende zutiefst, dieser habe sich zum möglichst ungünstigsten Zeitpunkt ereignet: „Die Theke sollte eigentlich gerade geschlossen werden, weil es schon gegen 5 Uhr war.“

Der Rapper Bausa war in dieser Nacht in der Nachtresidenz aufgetreten und hatte für ein volles Haus gesorgt. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause, in der umfassende Renovierungsarbeiten auch an der Unglücksstelle stattfanden, war es erst das dritte Wochenende, an dem der Club wieder geöffnet hatte. „Es wurde nach dem Start von Wochenende zu Wochenende wieder voller und wir waren insgesamt wieder auf einem guten Weg“, sagt Oelbracht.