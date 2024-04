Landgericht Düsseldorf verhandelt Angeklagter schweigt zu Amokfahrt auf Türsteher der Nachtresidenz

Aus Wut über seinen Rausschmiss von der Neujahrsfeier in der Nachtresidenz soll ein Gast 2018 mit einem Auto in die Eingangspassage des Clubs gefahren und dabei vier Türsteher absichtlich ins Visier genommen haben. So steht es in der Anklage gegen einen inzwischen 28 Jahre alten Beschuldigten, über die seit Mittwoch eine Schwurgerichtskammer des Landgerichts verhandelt.