Nachtresidenz-Chef über Deckeneinsturz : „Wir stehen alle unter Schock“

Foto: Patrick Schüller 19 Bilder Decke in Düsseldorfer Nachtresidenz stürzt ein – vier Verletzte

Düsseldorf Nachdem am frühen Sonntagmorgen eine Decke in der Nachtresidenz in Düsseldorf eingestürzt ist und vier Personen verletzt hat, stellt sich die Frage: Wie konnte das passieren? Der Club wurde während der Corona-Pause umfassend umgebaut.