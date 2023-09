Jugend in Düsseldorf Eine Nacht für junge Kultur

Mit Google hatte die Aktion des Kinderclubs Kiefernstraße rein gar nichts zu tun. Vielmehr war die Kreativität von 20 Graffiti-Künstlern gefragt, die die Halle der Jugendfreizeiteinrichtung Icklack neu gestalteten. „Wir verschönern seit zehn Jahren bei der Nacht der Jugendkultur eine Wand an der Kiefernstraße neu. Aber wegen eines Bauvorhabens ist ‚unsere‘ Wand abgerissen worden. Wir wollten unsere Graffiti-Nacht aber unbedingt durchführen und sind an der Icklack fündig geworden“, erläutert Kinderclub-Leiter Klaus Martin Becker. „Die Graffiti an der Halle waren in die Jahre gekommen und stark verblasst.“ So war es für den Kinderclub und die Jugendfreizeiteinrichtung eine Win-Win-Situation. Sowieso ist die „Nachtfrequenz“ alljährlich ein Gewinn für alle Jugendlichen in Düsseldorf.