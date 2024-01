Kunst in Düsseldorf Nachtbrötchen surft im Rheinriff

Am Anfang stand bei André Schnaudt die Erkenntnis, dass bei Kunstmessen wie der Art Cologne nie einer lacht. „Da ist auf einer Bestattermesse mehr los“, sagt der Inhaber der Part2Gallery in der Altstadt. Also hat er 2019 mit zwei anderen Galeristen in einer zwischengenutzten Location an der Herzogstraße versucht, hochwertige Kunst mit einem Event, mit Livemusik und Performances, zusammenzubringen, „und das kam super an“. Als Kunst und Kultur dann während Corona brachlagen, hat er nach einem Ausweg gesucht: „Drinnen war tabu, aber draußen ging doch noch was.“