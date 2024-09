Forschung in Düsseldorf Was die Besucher bei der „Nacht der Wissenschaft“ erlebten

„Wir möchten die Scheu vor der Wissenschaft nehmen und auch zeigen, dass Forschung für jeden einzelnen wichtig ist, weil viele Forschungsergebnisse Auswirkungen auf unser alltägliches Leben besitzen“, so Zolke. So wie die Künstliche Intelligenz (KI), mit der sich Christian Geiger beschäftigt. Der Professor für Mixed Reality und Visualisierung im Fachbereich Medien der HSD demonstrierte mit seinem Team, wie sich die KI bei der Schaffung von Kunst einsetzen lässt. „In unserem Team sind wir interdisziplinär aufgestellt, haben also nicht nur Techniker, sondern auch Künstler oder Kulturanthropologen dabei“, erklärte Geiger. „Wir unterstützen auch Künstler, die sich mit der neuen Technik ausdrücken möchten.“ So wie eine Choreographin, die die Bewegung der Tänzer dazu nutzt, die KI zur Erstellung von Texten und Bildern zu stimulieren.