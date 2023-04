Kultur-Highlight im April Zehn besondere Events bei der Nacht der Museen

Am Samstag ist es soweit, dann öffnen mehr als 40 Museen, Galerien und Veranstaltungsorte ihre Türen bis in die Nacht und laden zu einer spannenden Entdeckungsreise durch die Kulturszene ein. Alle Orte an einem Abend zu schaffen, ist besonders wegen langen Wartezeiten vor einigen Museen nicht möglich. An einigen Standorten erwarten die Besucher besondere Events und Mitmachaktionen. Eine Auswahl aus dem abwechslungsreichen Programm: