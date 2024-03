Kultur-Event in Düsseldorf Das ist neu bei der diesjährigen Nacht der Museen

Neuheiten Der Bilker Bunker ist nach seiner Eröffnung im vergangenen August erstmals bei der Nacht der Museen dabei. Eine Installation, schwebende Fallschirme, überdimensionale Eisschollen und Bildwelten erwarten dort die Besucher. In der Musikbar „Schleuse Zwei“ im Tiefkeller wird außerdem die Indie-Band „Angelic in Jeans“ spielen, im Anschluss legt DJ Martin Simonis auf. Nach den „riesigen Umbauarbeiten“ sind die Zuständigen des Bilker Bunkers froh, erstmals Teil der Nacht der Museen sein zu können. „Wir wollen so viel Kommunikation wie möglich in diesem Ort schaffen“, sagt Jessica Jacobi vom Bilker Bunker.