Viele Besucher in Düsseldorf Besucherrekord bei der Nacht der Museen

Am Info-Point am Grabbeplatz hatten sich zwei lange Schlangen formiert, die alle auch noch ihr Ticket für unbegrenzten Museumszugang ergattern wollten. Besonders begehrt war der Eintritt in den Kunstpalast und das NRW-Forum. Die Wartenden konnten aus der Ferne noch die lauten Geräusche der Fahrgeschäfte auf der Frühlingskirmes am Tonhallenufer hören. Weit vorn in der Schlange warteten Lea und Geraldine mit zwei Freundinnen schon seit 40 Minuten, um einen Einblick in die Ausstellung „Refik Anadol – Machine Hallucinations„ zu bekommen. Mindestens so lange mussten auch die Besucher der beiden Ausstellungen im NRW-Forum warten. Auch aus der Umgebung zog die Nacht der Museen Interessierte in die Landeshauptstadt, Maria und Anton kamen aus Kaarst: „Wir hätten nicht erwartet, dass bei dem Wetter so viel los ist.“ Auf ihrem Plan standen noch kleinere Locations, die sie sonst eher nicht angesteuert hätten.