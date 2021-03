Kultur-Event in Düsseldorf : Nacht der Museen wird verschoben

Düsseldorf Rosenmontag, Japan-Tag und jetzt die Nacht der Museen - die Zahl der wegen Corona abgesagten Events in Düsseldorf wächst. Es besteht aber noch Hoffnung auf einen Nachholtermin in diesem Jahr.

Corona fordert unter den großen Events ein weiteres Opfer, die für April geplante Nacht der Museen muss abgesagt werden. Das Event ist ein Kultur-Highlight im Frühjahr in der Landeshauptstadt. Viele Besucher kommen auch aus dem Umland. Wie der Name bereits sagt, öffnen die Düsseldorfer Museen, Galerien und Off-Spaces bei dem Event bis in die Nacht hinein ihre Türen, bieten spezielle Programme an und ermöglichen zahlreichen Kulturinteressierten und Nachtschwärmern ein ganz besonderes Erlebnis.