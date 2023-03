Düsseldorfer Stadtbüchereien Grenzenloses Schmökern bis in die Nacht

Neun Stadtbüchereien und zwei weitere öffentliche Büchereien sind mit vielen Veranstaltungen an der „Nacht der Bibliotheken“ beteiligt. „Wir haben ein vielfältiges Programm aufgestellt, bei dem vor allem die Stadtteilbüchereien ihre Stärken ausspielen können“, so Kamp. Man wisse dort, was das jeweilige Publikum interessiere, sodass man entsprechend darauf eingehen könne. Am Ende gibt es ein Programm für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und teilweise auch für alle zusammen, Lesungen, Musik, Theater und Kreativ-Workshops.