Deutscher Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf „Es gibt einen bewussteren Umgang mit Krisen“

Am Donnerstag und Freitag veranstaltet der Journalist und Produzent Stefan Schulze-Hausmann im Maritim-Hotel Düsseldorf wieder den Deutschen Nachhaltigkeitstag (DNT). Neben dem zweitägigen Kongress und der Designpreisverleihung am Donnerstag gibt es zum Abschluss die Gala mit prominenter Besetzung, bei der die Auszeichnungen in allen anderen Kategorien des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (DNP) vergeben werden. Dass die Veranstaltung zum 15. Mal stattfindet, spornt ihn an, weitere Innovationen einzuführen.