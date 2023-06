Nachhaltigkeit 14 Düsseldorfer Haushalte testen klimaschonenderes Leben im Alltag

Nach der Auftaktveranstaltung in der Zentralbibliothek KAP1 werden die Haushalte zunächst ein professionelles Klimacoaching erhalten. In diesem Zuge soll auch eine persönliche Kohlendioxid-Startbilanz erstellt werden. Auf diesen Informationen und Zahlen aufbauend sollen sie dann ihre individuellen Ziele und Klimaschutzaktivitäten selbst bestimmen und in einer Testphase ausprobieren. Am Ende des Reallabors wird dann mit einer erneuten CO 2 -Bilanz geschaut, wie sich die Verhaltensänderungen in den Zahlen niederschlagen.