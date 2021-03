Nachhaltig leben in Düsseldorf : Gutes Saatgut wird jetzt anders verteilt

Die Schreinerin Amrei Sell (l.) hat die Holzbox gestaltet, die seit September in der Zentralbibliothek steht. Die Idee dazu hatte Michael Bonke. Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer/Landeshauptstadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer

Düsseldorf Das Saatgutfestival in Düsseldorf ist auch in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen. Der Verein hat sich andere Verteil-Wege ausgedacht, hofft aber darauf, dass die eine oder andere Tauschbörse noch wird stattfinden können.

Die Pandemie und das mit den Kontaktbeschränkungen einhergehende Besinnen auf das Zuhause hat auch den Trend zum selber Gärtnern weiter verstärkt. Die Kleingartenvereine haben Wartelisten, gemeinschaftlich betriebene Gartenprojekte regen Zulauf. Die gestiegene Nachfrage nach nachhaltig produziertem Gemüse, gerne auch im eigenen Beet oder in Balkonkästen, bekommen auch die Mitglieder des Vereins Saatgut-Initiative Düsseldorf zu spüren.

Der gründete sich 2019 aus einer Initiative heraus, die mit dem Saatgutfestival ein Jahr zuvor beim Umweltpreis der Stadt ausgezeichnet wurde. Insbesondere setzt sich der Verein für den Zugang zu freiem Saatgut, den Anbau und den Erhalt von selten gewordenen und alten Sorten und die Verbreitung von samenfestem Saatgut ein. Samenfest ist eine Pflanzensorte dann, wenn aus ihrem Saatgut Pflanzen wachsen, die dieselben Eigenschaften und Gestalt haben, wie deren Elternpflanzen.

Info Die Idee des Saatgut-Festivals Termine Ohne Corona gäbe es acht Termine für die Saatgut- und Pflanzentausch-Börse. Was stattfinden kann, ist unklar. Infos unter www.saatgut-festival.de/ Was Vereinsgründung 2019 aus einer Initiative. Er fördert den Naturschutz und verbreitet Infos zur biologischen Vielfalt bei Nutz- und Wildpflanzen.

2015 fand die erste Düsseldorfer Saatgutbörse im Geschwister-Scholl-Gymnasium mit gut einem Dutzend Aussteller statt. 2019 waren es schon 55 und die Besucher drängten sich in den Räumen. Wegen Corona fiel die Veranstaltung 2020 genauso aus, wie in diesem Jahr. Auf der Terminliste für 2021 stehen stattdessen nun acht Tauschbörsen über das Stadtgebiet verteilt, ob und wie sie stattfinden werden, das weiß auch Michael Bonke ist. Er gehört zu den Mitgründern des Saatgutfestivals und engagiert sich zudem unter anderem im Ökotop Heerdt, wo er seit zwölf Jahren einen Garten bewirtschaftet. In diesen Boden kommt natürlich kein Saatgut aus dem herkömmlichen Handel.

Dabei kam die Landeshauptstadt zu dem Saatgutfestival, das Hobbygärtner aus einem 100-Kilometer-Radius anzieht, wie die sprichwörtliche Jungfrau zu Kind. 2013 veranstaltete der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN) in Bonn das erste Saatgutfestival. Weil es zwei Jahre später wegen Zeitmangels des Vorstandes auszufallen drohte, sprach die Unterbacherin Dorothea Wamper, damals Vorstandsmitglied des VEN, die Vorsitzende des VEN, Susanne Gura, an. So kam die Veranstaltung nach Düsseldorf, um zu bleiben.

Seit 2013 setzt sich Bonke auch für Tauschboxen für selbst geerntetes, samenfestes Saatgut ein. Holz- oder Kartonkisten aus Recyclingmaterial sollen an leicht zugänglichen Orten aufgestellt werden. Seit September 2020 gibt es eine von Schreinerin Amrei Sell gestaltete Holzbox in der Zentralbibliothek. Bedienen erlaubt. „Niemand muss Samen hineinlegen, wenn er welche entnimmt“, sagt Bonke. Weitere Standorte für solche Boxen werden gesucht, Kontakt über www.freiessaatgut.de.