Nachgefragt: So geht es dem Handel in Düsseldorf

Hobby und Spiel Müller-Inhaberin Rosemarie Offermanns:

„Wir vergeben für den Einkauf in unserem Hobby- und Spiel-Müller an der Benderstraße kurzfristig Termine an die Kunden, so ist uns ein guter Einstieg gelungen. Bestellen und am Schalter schnell und kontaktlos abholen, führen wir eh fort. Das Geschäft ist aber auch vom Wetter abhänigig. Richtig öffnen wie Buchhandlungen oder Schreibwarengeschäfte dürfen wir nicht, das ist etwas unverständlich. Haben Kinder keine Lobby? Wir blicken nun auf das Ostergeschäft und hoffen, dass die Pandemie uns nicht noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht.“