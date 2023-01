Boom bei Pfandhäusern Welche Dinge häufig ins Pfandhaus gebracht werden

In Zeiten, in denen die Lebenshaltungskosten steigen, komme viele Menschen an ihre persönliche finanzielle Grenze. In solchen Fällen sind Bankkredite häufig keine passende Alternative. Wenn es schnell gehen muss und unkompliziert sein soll, kann auf Pfandhäuser zurückgegriffen werden. Dort können Kunden schnell an einen Sofort-Kredit kommen – ohne Schufa-Auskunft. Besonders seit die Kosten in vielen Bereichen so gestiegen sind, nehmen Menschen vielerorts das Angebot der Pfandhäuser verstärkt in Anspruch.