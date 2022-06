Essensausgabe in Düsseldorf : Immer mehr Bürger brauchen die Tafel

Mitarbeiterinnen der Tafel sortieren die neuen Lebensmittel, bevor die Bedürftigen eintreffen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Düsseldorfer Tafel hat eine neue Ausgabestelle in Gerresheim, in der donnerstags Lebensmittel an Bedürftige verteilt werden. Die Nachfrage nach dem Angebot war nie so groß.

Von Simona Meier

Die Lebensmittelausgabestellen der Tafel sind aktuell gefragt wie nie. Sie verzeichnen stellenweise einen Zuwachs von fast 50 Prozent, verursacht durch gestiegene Lebensmittel- und Lebenshaltungskosten. Auch Armut als Folge von Corona und der Krieg in der Ukraine spielen eine Rolle. Doch gleichzeitig sinken die Lebensmittelspenden. „Es ist eine Situation, vor der die Tafel noch nie stand“, sagt Eva Fischer, Leiterin des Düsseldorfer Ablegers.

Als die Planungen für einen neuen Standort in Gerresheim vor einem Jahr begannen, waren die Voraussetzungen andere. Er sollte Bedürftigen lange Wege ersparen und die Lebensmittelausgabe erleichtern. Jetzt gibt es seit einigen Wochen diese neue Anlaufstelle, für die sich auch die Bürgerstiftung Gerricus engagierte. Die Ehrenamtlichen stellen Tische zusammen und sortieren in der katholischen Kirche St. Maria vom Frieden erste Lebensmittel. Das Team der mittlerweile zehnten Ausgabestelle der Tafel organisiert die Aufnahme von neuen Kunden, den Auf- und Abbau und gibt donnerstags Lebensmittel an die Bedürftigen aus. Andreas Wulff arbeitet ehrenamtlich mit: „Ich heiße die Leute herzlich willkommen, denn der Kontakt zu den Menschen ist wichtig”, sagt er. Selbst war er auch schon auf die Angebote der Tafel angewiesen, jetzt hilft er aktiv mit.

Info Ab Juli gelten bei der Ausgabe andere Zeiten Wann Die Ausgabe erfolgt aktuell donnerstags von 13 bis 15 Uhr, ab Juli von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Wo Kirche St. Maria vom Frieden, Dreherstraße 202 Homepage www.duesseldorfer-tafel.de

Die Kirche stellt das Gemeindezentrum St. Maria vom Frieden als Ort für die Ausgabe der Lebensmittel zur Verfügung. „Die Ausgabe in einem Kirchenraum ist sicher ungewöhnlich“, sagt Maria Icking, Sprecherin des Gerresheimer Netzes gegen Armut. Aktuell übernehmen viele Ehrenamtliche donnerstags die Verteilung. Dabei ist besondere Wertschätzung wichtig, erklärt Ezgi Tali, Leiterin der Tafelausgabestelle, denn viele Menschen haben Scheu und empfinden Scham, wenn sie das Angebot wahrnehmen: „Uns ist wichtig, auf die Leute einzugehen, oft ist auch die Sprachbarriere da. Viele bringen Kinder mit und wir wollen es ihnen so angenehm wie möglich machen“, sagt sie. Bereits 180 Haushalte wurden registriert. „Die Nachfrage steigt“, sagt Tali. In Planung ist beispielsweise auch Senioren zukünftig Lebensmittelpakete zu liefern, da der Rückweg für alte Menschen mit schweren Taschen beschwerlich ist.

Die neue Tafelausgabe ist außerdem Kernstück der Caritas-Diakonie-Sprechstunde geworden, in der die Kirchengemeinden Bedürftige betreuen und beraten. „Es soll nicht nur eine reine Lebensmittelausgabe sein, wir möchten auch helfen, Lebenssituationen von Menschen zu verändern“, sagt Oliver Steinbrecher, Diakon der katholischen Gemeinde St. Margareta. Ziel sei es auch, dass die Menschen nicht dauerhaft von diesem Angebot abhängig sind. Getragen wird das Angebot auch von der Evangelischen Kirchengemeinde. Ab dem 21. Juni soll dienstags zusätzlich ein Begegnungsfrühstück stattfinden.