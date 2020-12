Bauen in Düsseldorf : Bezirkspolitik will Abriss des Parkhauses Moselstraße

Bei dem Siegerentwurf von Schulz+Schulz docken vier miteinander verbundene, kreisförmige Gebäude direkt an den alten Landtag an. Foto: Schulz und Schulz/Marcel Kusch / Simulation Schulz und Schulz

Unterbilk Die Politiker der Bezirksvertretung 3 haben im Zusammenhang mit der Neugestaltung noch einige Wünsche. So soll nach Möglichkeit das alte Parkhaus Moselstraße abgerissen, das historische Gebäude der Hafenmeisterei aber erhalten werden.

In der Jury, die den Entwurf von Schulz+Schulz aus über 30 Entwürfen ausgewählt hatte, saßen auch mehrere Politiker der Bezirksvertretung 3, unter anderem der zweite stellvertretende Bürgermeister Marko Siegesmund von der SPD, Linken-Bezirksvertreter Dieter Sawalies und Vera Esders von den Grünen. „Uns war wichtig, dass sich die Planung für einen Neubau an dem Rheinturm und dem bestehenden Landtagsgebäude orientiert“, sagt Siegesmund. Und obwohl auch die Meinung der übrigen BV-Mitglieder zu den vorgestellten Plänen überwiegend positiv ausfiel, beschloss das Gremium, der Stadt bei der weiteren Planung des neuen Landtags einige Punkte zur Überarbeitung auf die Liste zu setzen.

So ist es den Bezirksvertretern wichtig, darauf zu achten, dass der Neubau die bestehende Frischluftschneise zwischen dem Rhein und der dicht bebauten Innenstadt nicht versperrt. Auch beim Punkt Parken könnten die aktuellen Pläne noch verbessert werden. Ein Shared Space an den Einfahrten zur Tiefgarage des neuen Landtags könnte für Fußgänger und Radfahrer zum Hindernis werden. Bedenkenswert sei, eine Verbindung zwischen der Tiefgarage des Altbaus und dem Neubau zu schaffen. Ein seit langem gehegter Herzenswunsch der BV, der sich im Rahmen des Neubaus realisieren ließe, wäre zudem der Abriss des in die Jahre gekommenen und unansehnlichen Parkhauses Moselstraße.

Was im aktuell vorliegenden Plan der Architekten aus Leipzig nicht auftaucht, ist das historische Gebäude der alten Hafenmeisterei. Das kleine Häuschen am Fuße des Rheinturms stünde dem aktuell vorgesehenen Neubau im Weg. Abgerissen werden soll es jedoch nicht, darin sind sich die Lokalpolitiker über die Fraktionsgrenzen hinweg einig. „Es gibt nicht viel Historisches im Düsseldorfer Hafen“, gibt Dieter Sawalies zu bedenken. „Und die alte Hafenmeisterei ist identitätsstiftend.“ Auch der Landtag, diese Signale kamen bereits, will das Bauwerk erhalten, nötigenfalls an einen anderen Ort versetzen lassen. Dieser Auftrag dürfte Schulz+Schulz noch mit auf den Weg gegeben werden.