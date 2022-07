Plätze in Düsseldorf : Nachbesserungen für den Rochusmarkt gefordert

Plätze in Düsseldorf

Düsseldorf Anwohner kritisieren die Neugestaltung des Platzes als nicht ausreichend. In der Bezirksvertretung 1 wurde ein Antrag verabschiedet, mit dem eine deutliche Weiterentwicklung seitens des Gartenamtes erreicht werden soll.

Es ist eine schier endlose Geschichte, die im Vorjahr ein glückliches Ende zu haben schien, jetzt aber doch eine Fortsetzung erfährt: Seit sieben Jahren steht der Rochusmarkt auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung im Stadtbezirk 1. 2019 haben Bürger in einer gut besuchten Stadtteilkonferenz Wünsche und Anregungen geliefert. Ende 2021 sind neue Bänke, Fahrradständer und Mülleimer aufgestellt worden. Mit drei Zierkirschen und einer Kiefer auf einer kleinen entsiegelten Fläche ist die Umgestaltung des Rochusmarkts laut Verwaltung aber vorerst abgeschlossen. Das halten nicht nur die Anwohner für ungenügend. In der Bezirksvertretung 1 wurde jetzt ein rot-rot-grüner Antrag verabschiedet, mit dem eine „Weiterentwicklung des Rochusmarktes“ erreicht werden soll, um, so die Formulierung, „den Wünschen der Anwohnerschaft, hier im Stadtteil eine kleine Oase zur Erholung zu schaffen, zu entsprechen“.